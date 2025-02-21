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ترامب يتراجع عن مخطّطه بشأن غزة ومتفاجئ من مصر والأردن

الجمعة 21 فبراير 2025 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتراجع عن مخطّطه بشأن غزة ومتفاجئ من مصر والأردن



واشنطن/سما/

ذكر الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، أنه "فوجئ" برفض القاهرة وعمّان لمخططه الرامي إلى تهجير قطاع غزة من أهله، والسيطرة عليه، مشيرا للمرة الأولى إلى أنه "سيكتفي بالتوصية به، لا فرضه".

وقال ترامب "خطتي بشأن غزة جيدة، لكنني لا أفرضها، وسأكتفي بالتوصية بها".

وأضاف "فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة التي طرحتها بشأن غزة، ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا".

وقال الرئس الأميركي إن "قطاع غزة يتمتع بموقع رائع، وأتساءل لماذا تخلت إسرائيل عنه".

وكرّر ترامب القول إن "غزة حاليا غير صالحة للعيش، وإذا منح سكانها الخيار فسيخرجون منها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستمتلك غزة حسب خطتي، ولن تكون هناك حماس، وسنبدأ في تطويره".

وذكر أن "نتنياهو غاضب بشأن ما حدث لجثث لأطفال الإسرائيليين أمس، وله الحق في أن يكون كذلك"، مضيفا أن "هذه المشاهد لا تصدق ووحشية للغاية، ولا يمكن تخيل حدوث ذلك في العصر الحديث"، على حدّ وصفه.

وادعى ترامب أن "عددا من الرهائن الذين أطلق سراحهم، كانوا بحالة سيئة للغاية، ويبدو كأنهم خرجوا من معسكر اعتقال سابق بألمانيا".

وقال إن حماس "تحاول الإفراج عن الرهائن الذين هم في حالة جيدة أولا".

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