مستعمرون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية شرق يطا

الخليل/سما/

- أحرق مستعمرون، اليوم الجمعة، مركبة واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب شرق يطا.

وقالت مصادر محلية إن مستعمرين تسللوا ليلة الجمعة لمنزل المواطن ماجد الدبابسة، في منطقة أبو شبان شرق يطا، وأحرقوا مركبته وخطوا شعارات تحريضية وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.

وأشارت أن هذه المنطقة تعرضت للكثير من اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنها هدم العديد من المنازل ومدرسة، بالإضافة الى مطاردة رعاة الأغنام في المراعي، وتدمير المحاصيل الزراعية.

وفي سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن مستعمرين تجمعوا اليوم عند مفترق مستعمرة "كرمائيل" المقامة على اراضي مسافر يطا، حيث أغلقوا البوابة المؤدية الى قرى المسافر والبادية، ومنعوا المواطنين من المرور.

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