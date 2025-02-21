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وزير الصحة: انطلاق الجولة التعزيزية الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة غدا

الجمعة 21 فبراير 2025 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة: انطلاق الجولة التعزيزية الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة غدا



رام الله/سما/

 أعلن وزير الصحة ماجد أبو رمضان، عن انطلاق الجولة التعزيزية الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة يوم غد السبت، ولمدة 3 أيام، للأطفال أقل من 10 سنوات، حيث تشمل الأطفال الذين تلقوا التطعيم سابقا، في جميع المحافظات الجنوبية.

وقال أبو رمضان في بيان، اليوم الجمعة، إن "وزارة الصحة الفلسطينية تقود حملة وطنية صحية مجتمعية، من منطلق مسؤوليتها الصحية في دولة فلسطين تجاه المجتمع الفلسطيني، حماية لأطفالنا من خطر انتشار مرض شلل الأطفال، وتعزيزاً لمناعتهم، وحرصا على صحتهم كإجراء وقائي".

وأضاف: "نعتبر وسائل الإعلام وشركات الاتصالات الفلسطينية كافة شركاء لنا في إنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، من خلال نشر وإيصال المعلومات المتعلقة بمواعيد وأماكن تلقي أطفالنا للطعم عبر مواقعهم الإلكترونية، والرسائل النصية".

وتابع أن الوزارة تقود هذه الحملة بالتعاون مع شركائها: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وجميع مقدمي الخدمات الصحية في المحافظات الجنوبية.

ووجه الوزير أبو رمضان رسالة إلى أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، بضرورة التوجه إلى مراكز التطعيم واصطحاب أطفالهم من هم دون سن العاشرة لتطعيمهم، حفاظاً على صحتهم وتعزيزاً لمناعتهم، وتجنيباً لمجتمعنا الفلسطيني لخطر انتشار الفيروس وتفشي المرض.

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