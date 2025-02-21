بلدية رفح: المدينة خارج وقف إطلاق النار وهناك 32 شخصا ارتقوا منذ بدء الهدنة

رفح/سما/

قال رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، إن المدينة خارج وقف إطلاق النار وإن هناك 32 شخصا ارتقوا منذ بدء التهدئة و60% من المدينة تحت سيطرة ونيران الجيش الإسرائيلي.



وأشار رئيس بلدية رفح، اليوم الجمعة إلى أن المؤسسات المختصة والهيئات لا تقوم بالدور المطلوب تجاه أهل المدينة، مطالبا بإغاثة سكان بوابة فلسطين الجنوبية والوقوف بجانب أهلها.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية دمرت 6 أحياء كاملة في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، وتمنع عودة الأهالي إلى بيوتهم بالإضافة لتدمير 70% من المدينة و90% من المباني أصبحت غير صالحة للسكن.

وفي وقت سابق أكد الصوفي في تصريح صحفي أن الأوضاع الإنسانية في رفح كارثية "حيث يبيت عشرات الآلاف من المواطنين في العراء، وسط ظروف جوية قاسية زادت من معاناتهم، واقتلعت الخيام المهترئة التي يحتمون بها" مشيرا إلى أن المدينة تحولت إلى ركام وأطلال بفعل القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي، دخل حيز التنفيذ في غزة، في 19 يناير الماضي.