ويتكوف عن خطة تهجير أهالي غزة: ترامب أراد حث الدول على خطة بديلة

واشنطن/سما/

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إن مبادرة واشنطن لإعادة إعمار غزة قد لا تصل بالضرورة إلى درجة "خطة إخلاء"، مشيرا إلى أنها تهدف لحث الدول على خطة بديلة.

وقال ويتكوف خلال مؤتمر استثماري سعودي في ميامي، إن مقترح ترامب يهدف إلى تحفيز الدول الأخرى على تطوير بدائل خاصة بها.

وقال المبعوث الأمريكي، في حديثه مع جاريد كوشنر، زوج ابنة الرئيس دونالد ترامب، خلال المؤتمر، عن طريقة إعادة إعمار القطاع: "ستستغرق الكثير من التنظيف والخيال وخطة رئيسية عظيمة"، وتابع: "وهذا لا يعني أننا يجب أن نأتي بخطة إخلاء. عندما يتحدث الرئيس عن هذا، فهذا يعني أنه يريد أن يهز أفكار الجميع للتفكير فيما هو مقنع لهذه المنطقة وما هو أفضل حل للشعب الفلسطيني وسكان غزة الذين يعيشون هناك".

ووفق شبكة "سي أن أن" الأمريكية، فإنه بعدما سافر ويتكوف إلى غزة الشهر الماضي، وعاد لإبلاغ الرئيس ترامب بالدمار الواسع هناك، استلهم ترامب جزئيا ليعلن عن خطته لتحويل غزة إلى ملكية الولايات المتحدة وإعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك بشكل دائم.

وأعرب ويتكوف عن ثقته في أن المرحلة الثانية من اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار يمكن التفاوض عليها بنجاح، رغم اعترافه بأنها ستكون أكثر صعوبة من المرحلة الأولية.

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت أمس الخميس عن مصدر إسرائيلي قوله إن ويتكوف يعمل بجد على المرحلة الثانية من "صفقة غزة"، وهو يروج لاستمرار الاتفاق في لقاءات مع القطريين والمصريين والإسرائيليين، وعازم على تحقيق المرحلة الثانية من الصفقة.