استطلاع: 70% في إسرائيل يطالبون بتنفيذ المرحلة الثانية دفعة واحدة

القدس المحتلة/سما/

رأت أغلبية كبيرة من الجمهور في إسرائيل، بنسبة 70%، أنه يجب تنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى دفعة واحدة، بينما اعتبر 14% أنه يجب تنفيذها على عدة دفعات، وقال 16% لا رأي لديهم في الموضوع، حسبما أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وقال 39% إن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإقالة رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس الشاباك، رونين بار، من طاقم المفاوضات حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وتعيين وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، رئيسا للوفد، هو قرار "غير صحيح"، فيما قال 33% إنه قرار صحيح، و28% لا يعرفون إذا كان القرار صحيح أم لا.

وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، سيحصل حزب الليكود على 22 مقعدا، "المعسكر الوطني" 17 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 16 مقعدا، "ييش عتيد" 13 مقعدا، حزب الديمقراطيين 12 مقعدا، شاس 10 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 6 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد، والصهيونية الدينية 4 مقاعد.

وتعني هذه النتائج أن مجموع مقاعد أحزاب الائتلاف الحالي هي 52 مقعدا، بزيادة مقعدين عن الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي، وتراجع الأحزاب الصهيونية في المعارضة من 60 مقعدا في الأسبوع الماضي إلى 58 مقعدا، والأحزاب العربية 10 مقاعد.



وفي حال خاض الانتخابات حزب جديدي برئاسة نفتالي بينيت، فإنه سيحصل على 24 مقعدا، أي أقل بأربع مقاعد عن الأسبوع الماضي، وحزب الليكود 21 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 10 مقاعد، "ييش عتيد" 10 مقاعد، "المعسكر الوطني" 9 مقاعد، حزب الديمقراطيين 9 مقاعد، شاس 9 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد، والصهيونية الدينية 4 مقاعد.

وسيكون مجموع المقاعد التي سيحصل عليها حزب بينيت مع الأحزاب الصهيونية في المعارضة 62 مقعدا، مقابل 49 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و9 مقاعد للأحزاب العربية.