جهود متواصلة من الهلال الأحمر الفلسطيني.. تعرّف على مواقع التطعيم ضد شلل الاطفال

تواصل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جهودها في حماية الأطفال من شلل الأطفال عبر المشاركة في الحملة الثالثة للتطعيم، التي ستنطلق يوم السبت وتستمر لمدة خمسة أيام، بهدف تحصين الأطفال وتعزيز المناعة المجتمعية.

تأتي هذه الحملة في إطار الاستجابة الطارئة لتفشي المرض في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

تشمل الحملة جميع العيادات والنقاط الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في مختلف محافظات القطاع، حيث تم تخصيص أربعة مراكز رئيسية كمراكز توزيع، وهي مستشفى القدس في تل الهوا بمدينة غزة، وعيادة الأمل في مستشفى الأمل وعيادة المواصي بمحافظة خانيونس، وعيادة فرع رفح في خربة العدس بمحافظة رفح، وعيادة فرع جباليا في دوار زمو بالمحافظة الشمالية.

كما ستتوفر اللقاحات في عدة عيادات أخرى تشمل عيادة بيت لاهيا في العطاطرة، عيادة الصبرة في مفترق المغربي، عيادة الزيتون في حي البرهام، عيادة الصحابة في حي الدرج، النقطة الطبية المتقدمة في حي النصر.

بالإضافة إلى عيادة دير البلح بمعسكر دير البلح، عيادة الزوايدة، عيادة المغازي، عيادة السوارحة، عيادة النصيرات، عيادة البريج، وعيادة معا.

تهدف الحملة إلى تطعيم أكثر من 591,000 طفل دون سن العاشرة، بمن فيهم الأطفال الذين لم يتمكنوا من تلقي اللقاح في الجولات السابقة، وذلك باستخدام اللقاح الفموي الجديد من النوع الثاني (nOPV2)، لضمان حماية الأطفال ومنع انتشار الفيروس.

يأتي هذا الإجراء بعد الكشف عن فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في غزة، مما يشير إلى استمراره في البيئة وتهديده لصحة الأطفال.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد شارك بنجاح في جولتين سابقتين من التطعيم في قطاع غزة خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث تمكنت الفرق الطبية مجتمعه من الوصول إلى أكثر من 95% من الأطفال المستهدفين.

وتهدف حملة التطعيم الحالية إلى سد فجوات المناعة وضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال، في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي يواجهها القطاع.

وتدعو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جميع العائلات إلى التوجه إلى أقرب مركز تطعيم لضمان تلقي أطفالهم الجرعات اللازمة، مؤكدة أن الطواقم الطبية ستكون متاحة خلال أيام الحملة لتقديم اللقاح والإجابة عن أي استفسارات تتعلق به.

كما من المقرر تنفيذ جولة تطعيم إضافية ضد شلل الأطفال في نيسان/أبريل المقبل، استكمالًا لهذه الجهود.