  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان: سلام يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل كي تنسحب بشكل كامل من النقاط التي لا تزال تحتلها

الجمعة 21 فبراير 2025 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: سلام يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل كي تنسحب بشكل كامل من النقاط التي لا تزال تحتلها



بيروت/سما/

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل كي تنسحب بشكل كامل من النقاط التي لا تزال تحتلها.

 

وخلال استقباله وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور داريل عيسى بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، شدد سلام على ضرورة الضغط الأمريكي على إسرائيل كي تنسحب بشكل كامل من النقاط التي لا تزال تحتلها في أسرع وقت.

وأكد أنه "ليس هناك أي مبرر عسكري أو أمني لذلك، وهو يشكل خرقا مستمرا لترتيبات وقف إطلاق النار والقرار 1701 والقانون الدولي وانتهاكا لسيادة لبنان".

هذا وقدم الوفد التهنئة لسلام، مؤكدا دعمه للبنان في مختلف المجالات إلى جانب الدعم المستمر للجيش اللبناني.

الأكثر قراءة اليوم

انفجار 3 حافلات في بات بام والشاباك يحقق وتقديرات بأنها عملية فدائية..

القناة 12 العبرية : الضيف أمر بالغاء عملية الـ 7 من اكتوبر حال وجود استعدادات لجيش الاحتلال على الحدود..

نتنياهو يتوعد حماس ويتهمها بخرق الاتفاق بتسليمها امس جثة لامرأة غزية…

اسرائيل : التبادل السبت دون تغيير رغم خرق حماس للاتفاق..

عبد العاطي: مصر بصدد إتمام خطة شاملة لإعادة إعمار غزة

دعوة إسرائيلية لاستئجار أراض مصرية لتنفيذ مخطط التهجير لسكان قطاع غزة..

مصر تدخل دفعة جديدة من البيوت المتنقلة إلى غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-21_16-49-40

عائلة بيباس تحمّل نتنياهو مسؤولية "التخلي" عن شيري وطفليها

photo_2025-02-21_16-12-23

نتنياهو متفاخرا خلال اقتحامه مخيم طولكرم: نقتل وندمّر منازل وشوارع بأكملها

67b868f14c59b7352907e27c

" إعلام الأسرى" يكشف أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا السبت

إسرائيل “متفاجئة” من خلو دم يحيى السنوار من أي مخدر.. وتتحدث عن دلالات استخباراتية وإستراتيجية مهمة

حماس: أشلاء بيباس اختلطت مع أشلاء أخرى وسط الأنقاض بعد غارة اسرائيلية على المكان ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية