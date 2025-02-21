لبنان: سلام يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل كي تنسحب بشكل كامل من النقاط التي لا تزال تحتلها

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل كي تنسحب بشكل كامل من النقاط التي لا تزال تحتلها.

وخلال استقباله وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور داريل عيسى بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، شدد سلام على ضرورة الضغط الأمريكي على إسرائيل كي تنسحب بشكل كامل من النقاط التي لا تزال تحتلها في أسرع وقت.

وأكد أنه "ليس هناك أي مبرر عسكري أو أمني لذلك، وهو يشكل خرقا مستمرا لترتيبات وقف إطلاق النار والقرار 1701 والقانون الدولي وانتهاكا لسيادة لبنان".

هذا وقدم الوفد التهنئة لسلام، مؤكدا دعمه للبنان في مختلف المجالات إلى جانب الدعم المستمر للجيش اللبناني.