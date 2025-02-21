الجيش اللبناني يستنفر تزامنا مع تشييع نصرالله

طلبت قيادة الجيش اللبناني حجز العسكريين في الخدمة يوم الأحد 23 فبراير، تزامنا مع تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله.

هذا ونفت لجنة مراسم التشييع ما تم تداوله عن وجود بطاقات دخول، مبينة أن "البرنامج يبدأ الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت بيروت ويكون خلال البرنامج 7 فقرات، وهناك مسارات للقادمين من المناطق مع 50 موقفا للسيارات. كما سيتم نشر شاشات لعرض المراسم في كل الطرقات ويمكن لمن يصل للباحة القريبة أن يتابع عبرها".

وختمت: "نحن في أعلى درجات الجهوزية لاستقبال الحشد المهيب في يوم 23 شباط".