طهران: "الوعد الصادق 3" ستنفذ بالوقت المناسب وسندمر إسرائيل ونسوي تل أبيب بالأرض

طهران/سما/

قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري إن "عملية الوعد الصادق 3 ستنفذ بالوقت المناسب وبالحجم الكافي وبالمدى الذي يؤدي إلى تدمير إسرائيل وتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض".



وأضاف جباري في تصريح لوكالة "مهر" الإيرانية أن "جبهة المقاومة في ذروة جاهزيتها، والمرشد خامنئي أيضا وجه بزيادة مدى الصواريخ".

وأمس الخميس، خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج التابعة له والتي حملت اسم "الرسول الأعظم" في مدينة بيرجند شرقي إيران، أكد جباري مجددا على جاهزية كافة القوات المسلحة الإيرانية لمواجهة الأعداء.



وقال موجها خطابه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لقد حاولت جاهدا خلق الانقسام في بلدنا الإسلامي، لكن انتفاضة الشعب دمرت كل مؤامراتك".

وأشار إلى نقطة "مهمة" وهي أن "10 بالمئة فقط من القوة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية تم عرضها حتى الآن".

وقال: "اليمن اليوم في ذروة قوته ولا يمكنكم فعل أي شيء خاطئ تجاه اليمن".

وذكر: "كذلك فإن حزب الله في لبنان وحماس والحشد الشعبي في العراق في ذروة جاهزيتهم، وإذا حاولتم القيام بأدنى هجوم على إيران فإن كل قواعدكم في المنطقة ستكون معرضة للخطر".