  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس ترد على الجامعة العربية

الجمعة 21 فبراير 2025 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على الجامعة العربية



غزة/سما/

رد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، الجمعة، على تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، التي أشار فيها إلى أن تنحي حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني.

واستغرب قاسم هذه التصريحات، مشيرا إلى أن "حماس أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة خلال الحوارات المتعددة، وخاصة مع الأشقاء في مصر، بما في ذلك الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولها الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي".

وأكد الناطق باسم حماس، أن "الحركة ستواصل وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيدا عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة".

ودعا قاسم جامعة الدول العربية إلى دعم هذا الموقف، وعدم السماح بتمرير أي مشاريع من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي.

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، قال بوقت سابق إن "المصلحة الفلسطينية تقتضي خروج حماس من المشهد".

هذا وأعلنت الخارجية المصرية أن القاهرة ستستضيف القمة العربية الطارئة في 4 مارس المقبل، وقال زكي إن القمة تهدف إلى "توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، سيما في ظل الرفض العربي لمخطط التهجير الذي طرحته إسرائيل وتبنته لاحقا الإدارة الأمريكية".

وأضاف أن مصر "ستقدم مقترحا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع".

كما أشار إلى أن الفلسطينيين "يرفضون الخيارات التي تطرحها إسرائيل، سواء فرض سيطرتها على غزة، أو تعيين جهة تحكمها، أو إخلاء القطاع من سكانه"، معتبرا أن الحل المقبول هو "أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة".

الأكثر قراءة اليوم

انفجار 3 حافلات في بات بام والشاباك يحقق وتقديرات بأنها عملية فدائية..

الإعلام العبري : حماس خالفت مطالب "إسرائيل" وما أعدته في تسليم الجثث صادم..!

القناة 12 العبرية : الضيف أمر بالغاء عملية الـ 7 من اكتوبر حال وجود استعدادات لجيش الاحتلال على الحدود..

نتنياهو يتوعد حماس ويتهمها بخرق الاتفاق بتسليمها امس جثة لامرأة غزية…

اسرائيل : التبادل السبت دون تغيير رغم خرق حماس للاتفاق..

عبد العاطي: مصر بصدد إتمام خطة شاملة لإعادة إعمار غزة

دعوة إسرائيلية لاستئجار أراض مصرية لتنفيذ مخطط التهجير لسكان قطاع غزة..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-21_16-12-23

نتنياهو متفاخرا خلال اقتحامه مخيم طولكرم: نقتل وندمّر منازل وشوارع بأكملها

67b868f14c59b7352907e27c

" إعلام الأسرى" يكشف أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا السبت

إسرائيل “متفاجئة” من خلو دم يحيى السنوار من أي مخدر.. وتتحدث عن دلالات استخباراتية وإستراتيجية مهمة

حماس: أشلاء بيباس اختلطت مع أشلاء أخرى وسط الأنقاض بعد غارة اسرائيلية على المكان ..

تفاصيل جديدة حول عملية التفجير في تل أبيب والرقابة العسكرية تفرض حظرا للنشر حول القضية لـ 3 اسابيع..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية