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الإعلام الحكومي بغزة: لم تدخل بيوت متنقلة للإيواء إلى القطاع

الجمعة 21 فبراير 2025 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي بغزة: لم تدخل بيوت متنقلة للإيواء إلى القطاع



غزة/سما/

أكد مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، أنه لم تدخل بيوت متنقلة للإيواء إلى القطاع، مشيرا إلى أن البيوت التي دخلت اليوم الجمعة مخصصة لاستخدام مؤسسات دولية وعددها محدود "12 كرفانا".


وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: "نؤكد مجددا أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 60 ألف بيت متنقل و200 ألف خيمة لتوفير مأوى مؤقت لمئات الآلاف من الأسر التي فقدت منازلها".

وأضاف أن "ما وصل للإيواء حتى اللحظة هو أقل من نصف احتياجنا من الخيام دون وصول أي بيوت متنقلة ما يجعلها نقطة في بحر الاحتياج".

وتابع "لا يزال سلوك الاحتلال يتسم بالمماطلة والتلكؤ ويسعى للتنصل من تعهداته في الشق الإنساني من الاتفاق غير مكترث بالكارثة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة على شعبنا في غزة".

وطالب المجتمع الدولي والوسطاء بـ"الضغط لتوفير حاجات قطاع غزة العاجلة من مستلزمات الإيواء والإغاثة والرعاية الصحية ومنع الاحتلال من ممارسة الابتزاز والتلذذ بمعاناة شعبنا ومفاقمتها عبر إعاقة دخول هذه الاحتياجات".

كما طالب معروف، بتسريع عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا القمة العربية المرتقبة في السعودية "لتبني قرار بفتح معبر رفح على مدار الساعة وإدخال كل ما يحتاجه أهلنا على مستوى الإغاثة والإيواء والإعمار والاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه شعبنا باعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة على الصعيدين الإنساني والمعيشي والخدماتي".

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