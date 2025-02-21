"أطباء ضد الإبادة" تدعو الشيوخ الأميركي لإعادة تمويل أونروا

غزة/سما/

دعت منظمة أطباء ضد الإبادة (DAG)، مجلس الشيوخ الأميركي إلى إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واجتمع أكثر من 100 طبيب وممرض، الخميس، بقيادة المنظمة، في "الكابيتول هيل" مقر الكونغرس الأميركي، لتقديم مطالبهم.

وفي آذار/ مارس 2024، توصل البيت الأبيض والكونغرس الأميركي إلى اتفاق بشأن تمديد تجميد التمويل لأونروا، حتى آذار/ مارس 2025.

وقال نضال جبور، وهو أحد مؤسسي المنظمة "جئنا إلى مجلس الشيوخ، للمطالبة بأن يقوموا بعملهم".

وأشار جبور إلى أنهم يطالبون مجلس الشيوخ بإقرار مشروعين لإعادة تمويل الأونروا، واعتبار التهجير القسري للفلسطينيين غير قانوني، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولفت إلى أن أونروا هي أكبر منظمة في غزة، وأن الوكالة تقوم بهذا العمل منذ ما يقارب 70-80 عاما.

وذكر أنه لا توجد منظمة أخرى قادرة على القيام بالعمل الذي تقوم به.

ودعا الإدارة الأميركية ومجلس الشيوخ إلى إقرار مشروع قانون لإعادة تمويل أونروا التي تقدم 70 بالمئة من الخدمات الصحية الأساسية في غزة.

وأوضح أن منظمة أطباء ضد الإبادة تعمل على تقديم مشروع قانون جديد يدعو إلى الحماية "المطلقة" للعاملين والمؤسسات الصحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك غزة.

وأشار إلى أنهم يبحثون عن عضو في مجلس الشيوخ "يرعى" مشروع القانون.

وأكد أن المؤسسات الصحية، هي أماكن "مقدسة"، ولا ينبغي استهدافها تحت أي ذريعة.

وتأسست منظمة أطباء ضد الإبادة عام 2023 من قبل مجموعة من المتخصصين في الرعاية الصحية، الذين أرادوا توحيد أصواتهم للوقوف ضد الإبادة الجماعية في غزة، وفقا للموقع الرسمي للمنظمة.