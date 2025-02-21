  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهجرة الدولية: العائدون لمناطقهم بغزة وجدوا أنفسهم أمام أكوام أنقاض

الجمعة 21 فبراير 2025 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهجرة الدولية: العائدون لمناطقهم بغزة وجدوا أنفسهم أمام أكوام أنقاض



جنيف/سما/

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن الفلسطينيين العائدين إلى مناطقهم في قطاع غزة وجدوا أنفسهم أمام أكوام من الأنقاض.


جاء ذلك في بيان للمنظمة بعد زيارة أجرتها رئيستها إيمي بوب ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي، إلى غزة.


وبحسب البيان فإن ما يقرب من 90 بالمئة من المنازل في القطاع تدمرت، ولا يجد مئات الآلاف من الأشخاص أي مكان يذهبون إليه.


وأشار البيان إلى أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في ظروف بائسة، حيث يكاد يكون الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والخدمات معدومًا.


وأكد البيان أن المنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني، تعمل على زيادة المساعدات الطارئة في مجال الإيواء.


وأرسلت منظمة الهجرة منذ 19 يناير(كانون الثاني) مساعدات في مجالات الإيواء والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة والمواد غير الغذائية لدعم السكان في غزة، وفق البيان.


وتضمن البيان تصريحا لمديرة المنظمة، قالت فيه: “حجم الدمار في غزة مذهل. العائلات التي فقدت كل شيء تواجه البرد دون حماية أو بنية تحتية أو خدمات، وبدون أي يقين بشأن ما سيحمله الغد”.


وأشارت بوب إلى أنها تحدثت مع آباء يكافحون لإبقاء أطفالهم على قيد الحياة، ويبنون ملاجئ مؤقتة باستخدام كل ما يمكنهم العثور عليه، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه.


وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

الأكثر قراءة اليوم

انفجار 3 حافلات في بات بام والشاباك يحقق وتقديرات بأنها عملية فدائية..

الإعلام العبري : حماس خالفت مطالب "إسرائيل" وما أعدته في تسليم الجثث صادم..!

القناة 12 العبرية : الضيف أمر بالغاء عملية الـ 7 من اكتوبر حال وجود استعدادات لجيش الاحتلال على الحدود..

نتنياهو يتوعد حماس ويتهمها بخرق الاتفاق بتسليمها امس جثة لامرأة غزية…

اسرائيل : التبادل السبت دون تغيير رغم خرق حماس للاتفاق..

عبد العاطي: مصر بصدد إتمام خطة شاملة لإعادة إعمار غزة

دعوة إسرائيلية لاستئجار أراض مصرية لتنفيذ مخطط التهجير لسكان قطاع غزة..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-21_16-12-23

نتنياهو متفاخرا خلال اقتحامه مخيم طولكرم: نقتل وندمّر منازل وشوارع بأكملها

67b868f14c59b7352907e27c

" إعلام الأسرى" يكشف أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا السبت

إسرائيل “متفاجئة” من خلو دم يحيى السنوار من أي مخدر.. وتتحدث عن دلالات استخباراتية وإستراتيجية مهمة

حماس: أشلاء بيباس اختلطت مع أشلاء أخرى وسط الأنقاض بعد غارة اسرائيلية على المكان ..

تفاصيل جديدة حول عملية التفجير في تل أبيب والرقابة العسكرية تفرض حظرا للنشر حول القضية لـ 3 اسابيع..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية