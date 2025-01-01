حماس: أشلاء بيباس اختلطت مع أشلاء أخرى وسط الأنقاض بعد غارة اسرائيلية على المكان ..

غزة /سما/

نقلت مصادر عن مسؤول في حماس، اليوم الجمعة، قولها إنه يبدو أن أشلاء شيري بيباس اختلطت مع أشلاء أخرى وسط الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية على المكان الذي كانت تحتجز فيه.

ونقلت وكالة رويترز عن إسماعيل الثوابتة المسؤول في حركة حماس قوله إن جثة شيري بيباس "تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد.".

وأضاف "نتنياهو نفسه هو من أصدر أوامر القصف المباشر وبلا رحمة، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتلها مع أطفالها بوحشية مروعة".

ويأتي هذا التصريح بعد تصاعد التصريحات الإسرائيلية التي تتوعد الحركة وتتهمها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن جثة تسلمتها إسرائيل -أمس الخميس- من غزة لم تكن للأسيرة الإسرائيلية التي كان مقررا تسليمها.