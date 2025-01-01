مصر تدخل دفعة جديدة من البيوت المتنقلة إلى غزة

غزة/سما/

أدخلت مصر، اليوم الجمعة، 5 شاحنات تحمل عشرة بيوت متنقلة، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

ووفق وسائل إعلام مصرية، عبرت شاحنات محملة ببيوت متنقلة (كرافانات) من معبر رفح أمس الخميس، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول في معبر رفح أن مصر تعمل على تسهيل دخول المساعدات المتنوعة، بما في ذلك شاحنات المواد الغذائية والإغاثية، بالإضافة إلى البيوت المتنقلة، ولوادر لرفع الأنقاض وفتح الطرق لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وأشار إلى أن دخول هذه المساعدات يتم وفق إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل تسجيلها وتصنيفها قبل نقلها إلى الداخل الفلسطيني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتواصل مصر إرسال القوافل الإغاثية عبر معبر رفح، حيث بلغ إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة منذ سريان (اتفاق وقف إطلاق النار) أكثر من 7 آلاف شاحنة، محملة بأكثر من 130 ألف طن من المساعدات المتنوعة، إلى جانب أكثر من 20 ألف خيمة تم إرسالها عبر المعابر المصرية لتوفير مأوى للنازحين، وفق ما أفاد "اليوم السابع".