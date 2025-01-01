نتنياهو يتوعد حماس ويتهمها بخرق الاتفاق بتسليمها امس جثة لامرأة غزية…

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن حركة حماس ستدفع ثمن خرق الاتفاق بعدم إعادتها جثمان شيري بيباس.

وقال نتنياهو: إن الجثة التي أعيدت تعود لإمرأة من قطاع غزة.

وأضاف في بيان مصور "سنعمل بكل عزم على إعادة شيري إلى الوطن مع كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -في بيان اليوم الجمعة- أن نتائج التشريح أظهرت أن جثة تم تسليمها أمس لا تعود لبيباس والدة طفلين إسرائيليين تم تسليم جثمانيهما أمس.

ووصف الجيش الإسرائيلي الأمر بأنه "انتهاك خطير للغاية" من جانب حركة حماس، التي كان من المفترض وفق الاتفاق أن تعيد الاسرى الأربعة القتلى.

وأضاف البيان: "نطالب حماس بإعادة شيري إلى منزلها مع جميع رهائننا".