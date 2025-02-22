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غوتيريش يطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين

الجمعة 21 فبراير 2025 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين



وكالات / سما/

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال غوتيريش في كلمة متلفزة وجهها إلى الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، المنعقدة في روما، الليلة الماضية، إن المنطقة يجري إعادة تشكيلها، لكن ليس من الواضح ما الذي سيظهر، حيث ستقع على "عاتقنا مسؤولية المساعدة على ضمان خروج شعوب الشرق الأوسط بالسلام والكرامة وأفق من الأمل يرتكز على الفعل".

وأضاف أن الشرق الأوسط يمر بفترة من التحول العميق، مليئة بعدم اليقين، ولكن أيضا بالاحتمالات.

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