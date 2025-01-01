ترامب والشرق الأوسط: تحليلات حول ما يريده من مصر 2025...

بقلم : بن معمر الحاج عيسى:

في ظل التوترات المتزايدة بين القاهرة وواشنطن، تبرز تساؤلات متعددة حول مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية في ظل ولاية ترامب الثانية. هل ستستعيد العلاقات الدفء الذي شهدته خلال ولايته الأولى، أم أن هناك عوامل جديدة ستؤثر على هذه الديناميكية؟ إن فهم الوضع الراهن يتطلب تحليلًا معمقًا للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تأثير اللوبي الصهيوني ودوره في اتخاذ القرارات الأمريكية.

ترامب، منذ بداية حكمه، حاول تقديم نفسه كـ "صانع السلام" في الشرق الأوسط، مستندًا إلى سردية قوية حول انتصاراته، خاصة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومع ذلك، يواجه ترامب تحديات جديدة تعكس تعقيد الوضع الإقليمي. فهل ستؤدي هذه التحديات إلى زعزعة ثقته في سرديته، أم أنه سيسعى لتعديل استراتيجيته لتحقيق أهدافه؟

تظهر الاستراتيجية التي يتبعها ترامب بوضوح في طريقة تعامله مع القضايا الإقليمية. فهو يتبنى أسلوب "رفع السعر" في المفاوضات، حيث يسعى لتحقيق مصالح أمريكا أولاً. لكن، هل يمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية في سياق معقد مثل الشرق الأوسط؟ وهل ستؤدي إلى نتائج إيجابية أم ستزيد من التوترات؟ إن ترامب يركز على تأمين الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية، ولكنه في الوقت نفسه يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية تتعلق بإدارة سياسته الخارجية.

رؤية ترامب لتحويل غزة إلى "هونغ كونغ المتوسط" تعكس طموحاته الاقتصادية، ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لمصر والدول العربية الأخرى؟ هل سيسمح ذلك بتعزيز الاستقرار في المنطقة، أم أنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمات؟ إن هذا المشروع يتطلب تعاونًا إقليميًا واسعًا، وهو ما قد يتعارض مع مصالح بعض الدول العربية.

لا يمكن تجاهل تأثير اللوبي الصهيوني في السياسة الأمريكية. كيف يؤثر هذا اللوبي على القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط؟ هل يدفع ترامب نحو اتخاذ قرارات تصب في مصلحة إسرائيل على حساب المصالح العربية؟ إن اللوبي الصهيوني يعتبر من القوى الفاعلة في توجيه السياسة الأمريكية، مما يجعل من الضروري تحليل كيفية تأثيره على العلاقات الأمريكية العربية.

الاجتماع الأخير بين ترامب ونتانياهو يحمل دلالات كبيرة، حيث يعكس التوجهات الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة في المنطقة. كيف سيؤثر هذا اللقاء على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية؟ وما هي الرسائل التي قد يحملها ترامب للعرب بعد هذا الاجتماع؟ إن هذا اللقاء قد يعزز من موقف إسرائيل ويزيد من الضغوط على الفلسطينيين، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

فيما يتعلق بالردود الإقليمية، كيف ستتفاعل الدول العربية مع السياسات الأمريكية الجديدة تحت إدارة ترامب؟ هل ستتجه نحو مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة، أم ستبحث عن بدائل استراتيجية؟ إن الموقف المصري، كدولة محورية في الشرق الأوسط، يلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح السياسة الإقليمية. كيف ستتعامل مع الضغوط الأمريكية؟ وهل ستتمكن من الحفاظ على موقفها الثابت في مواجهة المشاريع الأمريكية؟

في النهاية، يبدو أن المنطقة على أعتاب تغييرات كبيرة. ترامب يسعى لتحقيق أهدافه في الشرق الأوسط، ولكن هل ستنجح استراتيجياته في تحقيق السلام والاستقرار، أم ستؤدي إلى مزيد من التوترات؟ إن الأيام القادمة ستكشف عن الكثير، ولكن الأكيد هو أن مصر والدول العربية ستكون في قلب هذه المعركة السياسية، مما يتطلب منها التفكير الاستراتيجي والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المقبلة.