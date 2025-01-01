  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد مواطن متأثرا بجروحه الحرجة إثر صدم آلية للاحتلال لمركبته في طولكرم

الجمعة 21 فبراير 2025 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطن متأثرا بجروحه الحرجة إثر صدم آلية للاحتلال لمركبته في طولكرم



طولكرم/ سما/

 أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الجمعة، استشهاد المواطن أحمد رياض أحمد عواد، متأثرا بجروحه الخطيرة، إثر صدم آلية عسكرية لمركبته بمدينة طولكرم.

وكان الشهيد عواد وهو من سكان بلدة دير الغصون شمال طولكرم، أصيب وزوجته بجروح، إثر صدم آلية عسكرية كانت تسير بسرعة كبيرة عكس اتجاه السير، المركبة التي كان يستقلها وزوجته، على شارع نابلس مقابل مخيم طولكرم، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وأعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده.

وباستشهاد عواد يرتفع عدد شهداء طولكرم ومخيميها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 26 يوما، إلى 12 شهيدا بينهم طفل (7 أعوام) ومواطنتان إحداهما حامل في الشهر الثامن.

الأكثر قراءة اليوم

رسائل من نار لإسرائيل وعائلات الأسرى على منصة تسليم الجثث.. الرئيس الإسرائيلي: نأسف لأننا لم نقم بواجبنا

إسرائيل تسمح لأول دفعة من المنازل المتنقلة “كرافانات” بدخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أسيرة إسرائيلية تروي ما عاشته في غزة: حضروا لنا الشموع وكتاب صلاة خلال عيد الفصح

الرئيس يصدر مرسوما بتعيين أيمن قنديل رئيسا لهيئة الشؤون المدنية خلفا للوزير حسين الشيخ..

الرئيس عباس يقدم للقمة العربية الطارئة الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة

الإعلام العبري : حماس خالفت مطالب "إسرائيل" وما أعدته في تسليم الجثث صادم..!

بعد عرضها توابيت رهائن إسرائيليين.. نتانياهو يتوعد بـ”القضاء على حماس” ويتعهد باستعادة كل الرهائن من غزة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل : التبادل السبت دون تغيير رغم خرق حماس للاتفاق..

نتنياهو يأمر بتنفيذ عملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية

"كاتس" يأمر بزيادة العمليات العسكرية في مخيمات الضفة

a6dbee31-a313-409c-9877-be41f00ae723

انفجار 3 حافلات في بات بام والشاباك يحقق وتقديرات بأنها عملية فدائية..

بعد عرضها توابيت رهائن إسرائيليين.. نتانياهو يتوعد بـ”القضاء على حماس” ويتعهد باستعادة كل الرهائن من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية