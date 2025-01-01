استشهاد مواطن متأثرا بجروحه الحرجة إثر صدم آلية للاحتلال لمركبته في طولكرم

طولكرم/ سما/

أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الجمعة، استشهاد المواطن أحمد رياض أحمد عواد، متأثرا بجروحه الخطيرة، إثر صدم آلية عسكرية لمركبته بمدينة طولكرم.

وكان الشهيد عواد وهو من سكان بلدة دير الغصون شمال طولكرم، أصيب وزوجته بجروح، إثر صدم آلية عسكرية كانت تسير بسرعة كبيرة عكس اتجاه السير، المركبة التي كان يستقلها وزوجته، على شارع نابلس مقابل مخيم طولكرم، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وأعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده.

وباستشهاد عواد يرتفع عدد شهداء طولكرم ومخيميها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 26 يوما، إلى 12 شهيدا بينهم طفل (7 أعوام) ومواطنتان إحداهما حامل في الشهر الثامن.