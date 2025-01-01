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الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على مدينة حمص: استهدف معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان

الجمعة 21 فبراير 2025 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على مدينة حمص: استهدف معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان



القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة “يسرئيل هيوم” العبرية، مساء الخميس، إنّ الجيش الإسرائيلي أكد شنه هجوما على مدينة حمص وسط سوريا.
ونقلت الصحيفة الخاصة عن مصادر إسرائيلية رسمية (لم تسمها) قولها إنّ الجيش أكد شنه هجومه على مدينة حمص في الأراضي السورية.
ولم يصدر تأكيد رسمي عن الجيش الإسرائيلي أو من الجانب السوري بشأنّ الهجوم على حمص حتى الساعة 22:00 تغ.
كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ إسرائيل قصفت فجر الجمعة معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان مما أسفر عن وقوع أضرار مادية.
وقال المرصد إنّ “قصفا إسرائيليا يستهدف المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان في وادي خالد وريف حمص الغربي”.

ومنذ لحظة الإطاحة بنظام الأسد، نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية سورية، ووسعت رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ.
كما أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

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