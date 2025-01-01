اليوم 33 من وقف النار: اعتداءات وشهداء في قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة في اليوم ٣٣.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف من على امتداد محور صلاح الدين/فيلادلفيا جنوبي مدينة رفح.

وواصلت قوات الاحتلال هدم منازل المواطنين في المحور .

وقال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي ان قوات الاحتلال دمرت 6 أحياء كاملة في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة وتمنع عودة الأهالي إلى بيوتهم بالإضافة لتدمير 70% من مدينة رفح و90% من المباني أصبحت غير صالحة للسكن.

كما أطلقت طائرات الكواد كابتر النار بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين وسط عبسان.

وفي وقت سابق استشهد المواطن اياد عبيد ٢٣ عام قنصًا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة انه وصل مشافي القطاع ٢٢ شهيدا انتشال، و ١٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى ٤٨٣١٩ شـ.ـهيدا و ١١١٧٤٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وفي سياق متصل تستعد الدفعة الثامنة عشرة من مرضى وجرحى القطاع للمغادرة عبر معبر رفح لتلقي العلاج.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان ٥٧٨ مريضا غادروا للعلاج عبر معبر رفح منذ بدء قرار وقف إطلاق النار قبل اكثر من شهر.

وأشار إلى ان ٢٥ ألف مريض وجريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.