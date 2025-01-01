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نتنياهو يأمر بتنفيذ عملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية

الجمعة 21 فبراير 2025 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يأمر بتنفيذ عملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أجرى تقييما أمنيا عقب محاولة تنفيذ سلسلة من الهجمات الجماعية على الحافلات في إسرائيل.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية، تستهدف ما وصفه بـ"بؤر الإرهاب"، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمنع وقوع هجمات أخرى.

كما وجّه نتنياهو تعليماته لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة بتكثيف النشاط الوقائي واتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الأمن الداخلي، تحسبًا لأي تهديدات محتملة.

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