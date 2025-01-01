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"كاتس" يأمر بزيادة العمليات العسكرية في مخيمات الضفة

الجمعة 21 فبراير 2025 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كاتس" يأمر بزيادة العمليات العسكرية في مخيمات الضفة



القدس المحتلة/سما/

أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته لقوات الجيش الإسرائيلي بزيادة وتكثيف العمليات العسكرية في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، وذلك ردا على محاولات تنفيذ هجمات في تل أبيب.

وقال كاتس في بيان رسمي: "في ضوء الهجمات الإرهابية الخطيرة التي حاولت المنظمات الفلسطينية تنفيذها في كتلة دان ضد المدنيين في إسرائيل، وجهت الجيش الإسرائيلي لتعزيز أنشطته لإحباط الإرهاب في مخيم طولكرم ومختلف مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية."

وأكد الوزير الإسرائيلي أن قوات الجيش ستواصل عملياتها لملاحقة من وصفهم بـ"الإرهابيين" وتدمير بنيتهم التحتية، مشددا على أن المخيمات التي تشكل "خطًا أماميًا لمحور الشر الإيراني" ستتعرض لضربات مكثفة.

وأضاف كاتس: "أولئك الذين يؤوون الإرهاب ويوفرون له المأوى سيدفعون ثمنًا باهظًا."

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