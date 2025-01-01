القناة 12 العبرية : الضيف أمر بالغاء عملية الـ 7 من اكتوبر حال وجود استعدادات لجيش الاحتلال على الحدود..

القدس المحتلة/سما/

زعمت القناة 12 العبرية ان الأمر الذي أعطاه محمد ضيف قبل عملية 7 أكتوبر ارتبط بشكل كبير بنوعية استعدادات الجيش الاسرائيلي في منطقة الحدود مع غزة وان الأوامر كانت كالتالي " إذا كان هناك طائرات بدون طيار في السماء ودبابات في المواقع، فسيتم تأجيل الهجوم إلى موعد اخر".

وكان من المقرر حسب القناة أن يتم الهجوم في الساعة السادسة صباحاً، وقرر الضيف التوقف لمدة نصف ساعة للتأكد من أن "المنطقة أصبحت ميتة بالفعل"، ثم أمر الضيف بتنفيذ الهجوم الكبير .

ومن الواضح حسب القناة ان اي استعدادات اسرائيلية لهجوم كبير كانت ستمنع المجزرة.

وقالت انه قد تم الحصول على هذه المعلومات من خلال اسرى النخبة من كتائب القسام الذين أدلوا بشهادات تفيد بأن محمد ضيف هو الذي أخبرهم بهذه الأمور شخصياً.