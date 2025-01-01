  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انفجار 3 حافلات في بات بام والشاباك يحقق وتقديرات بأنها عملية فدائية..

الخميس 20 فبراير 2025 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار 3 حافلات في بات بام والشاباك يحقق وتقديرات بأنها عملية فدائية..



القدس المحتلة/سما/

وقعت، مساء اليوم الخميس، انفجارات في ثلاث حافللت اشتعلت فيهما النيران في موقف سيارات بمدينة بات يام بتل ابيب فيما وقع الثالث قرب مشفى فلفسون.

وأعلنت بلدية بات يام، أن الانفجارات بحسب تقييم أولي، كانا محاولة تنفيذ عملية فاشلة".

وأضافت أن "الحافلات وصلت إلى موقف السيارات، بأعجوبة، قبل وقوع الانفجار مباشرة".

ووصلت إلى مكان الحادث قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية للتحقيق في ظروف الحادث. ولم تقع اصابات.



وبدأ الشاباك تحقيقا في احتمالية أن يكون تفجير الحافلتين في بيت يام كان يهدف لتنفيذ عملية مزدوجة.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الشاباك يحقق في اشتباه زرع عبوتين ناسفتين بالحافلتين، ما أدى إلى انفجارهما.

وكان أول تقرير عن الانفجارات قد أدلى به أحد الحراس في موقف السيارات، والذي قال إنه بعد وقوع الانفجار مباشرة اشتعلت النيران في حافلة. سيطرت طواقم الإطفاء من محطة الإطفاء في بات يام على الحريق الذي اندلع.
وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أنه يستدل من التقديرات الأولية لانفجار الحافلتين بأن اتجاه التحقيق يشير إلى محاولة لتنفيذ عملية، فيما جرى إيعاز جميع السائقين بمنطقة تل أبيب بتفقد حافلاتهم.

35427c1c-33a4-472b-bc1b-ddf2bc334764
d2cc9b3d-64e0-4b8e-b0b5-ef028a410977
3384fb00-cac8-47bf-bb8a-3bb823438bb0

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن بنود سرية في صفقة تبادل الاسرى ..

قمة ثمانية في الرياض الجمعة لمناقشة "خطة عربية" رفضا لخطة ترامب حول غزة

رسائل من نار لإسرائيل وعائلات الأسرى على منصة تسليم الجثث.. الرئيس الإسرائيلي: نأسف لأننا لم نقم بواجبنا

أسيرة إسرائيلية تروي ما عاشته في غزة: حضروا لنا الشموع وكتاب صلاة خلال عيد الفصح

هدنة غزة»: «نزع سلاح حماس

ترامب : الاقتراح المصري حول غزة لم يقدم الي حتى الان وما أريده هو تحقيق السلام ..

بعد عرضها توابيت رهائن إسرائيليين.. نتانياهو يتوعد بـ”القضاء على حماس” ويتعهد باستعادة كل الرهائن من غزة

الأخبار الرئيسية

بعد عرضها توابيت رهائن إسرائيليين.. نتانياهو يتوعد بـ”القضاء على حماس” ويتعهد باستعادة كل الرهائن من غزة

الرئيس عباس يقدم للقمة العربية الطارئة الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة

رسائل من نار لإسرائيل وعائلات الأسرى على منصة تسليم الجثث.. الرئيس الإسرائيلي: نأسف لأننا لم نقم بواجبنا

إسرائيل تسمح لأول دفعة من المنازل المتنقلة “كرافانات” بدخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم

المقاومة الفلسطينية تسلّم جثامين 4 محتجزين اسرائيليين في خانيونس جنوب قطاع غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية