انفجار 3 حافلات في بات بام والشاباك يحقق وتقديرات بأنها عملية فدائية..

القدس المحتلة/سما/

وقعت، مساء اليوم الخميس، انفجارات في ثلاث حافللت اشتعلت فيهما النيران في موقف سيارات بمدينة بات يام بتل ابيب فيما وقع الثالث قرب مشفى فلفسون.

وأعلنت بلدية بات يام، أن الانفجارات بحسب تقييم أولي، كانا محاولة تنفيذ عملية فاشلة".

وأضافت أن "الحافلات وصلت إلى موقف السيارات، بأعجوبة، قبل وقوع الانفجار مباشرة".

ووصلت إلى مكان الحادث قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية للتحقيق في ظروف الحادث. ولم تقع اصابات.





وبدأ الشاباك تحقيقا في احتمالية أن يكون تفجير الحافلتين في بيت يام كان يهدف لتنفيذ عملية مزدوجة.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الشاباك يحقق في اشتباه زرع عبوتين ناسفتين بالحافلتين، ما أدى إلى انفجارهما.

وكان أول تقرير عن الانفجارات قد أدلى به أحد الحراس في موقف السيارات، والذي قال إنه بعد وقوع الانفجار مباشرة اشتعلت النيران في حافلة. سيطرت طواقم الإطفاء من محطة الإطفاء في بات يام على الحريق الذي اندلع.

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أنه يستدل من التقديرات الأولية لانفجار الحافلتين بأن اتجاه التحقيق يشير إلى محاولة لتنفيذ عملية، فيما جرى إيعاز جميع السائقين بمنطقة تل أبيب بتفقد حافلاتهم.