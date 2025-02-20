النخالة خلال لقائه الريس الايراني : شعبنا صنع بمقاومته شرفاً سيظل خالداً بقلوب الأمة

طهران / وكالات /

اكد الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، اليوم الخميس 20-2-2025، أن الشعب الفلسطيني صنع بمقاومته شرفاً سيظل خالداً في قلوب الأمة الإسلامية.

وقال النخالة لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران: منذ بداية عملية طوفان الأقصى وقفت حركة الجهاد الإسلامي جنباً إلى جنب مع إخوانها في حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى".

وأضاف في معرض حديثه: نحن ممتنون أيضًا للدعم منقطع النظير الذي تقدمه لنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونقدر بطولات إخواننا في حزب الله بلبنان، وإخواننا في اليمن.

وتابع النخالة: "إن العدو الصهيوني اليوم يسعى إلى أن يحقق في الساحة السياسية ما لم يتمكن من تحقيقه في الساحة العسكرية".

وأشار بقوله: "حماة هذا الكيان يمهدون أيضاً لنجاحه في هذه الساحة، وهذا يتطلب منا يقظة أكبر".