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افتتاح مستشفى الهلال الأحمر الميداني بمدينة غزة

الخميس 20 فبراير 2025 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح مستشفى الهلال الأحمر الميداني بمدينة غزة



غزة /سما/

افتتح مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني الميداني أبوابه رسميًا، اليوم الخميس 20-2-2025، في أرض ساحة السرايا بمدينة غزة.

وقال المدير التنفيذي للجمعية في غزة، حيدر القدرة: "تم توافد عشرات الجرحى والمرضى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لتلقي الرعاية الطبية المجانية، حيث يعد هذا المستشفى هو الأول ميدانيا في مدينة غزة".

وأضاف القدرة: "بدأ المشفى بتقديم خدماته الطارئة للمصابين والمرضى في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة".

وتابع: "خلال يومه الأول، تم استقبال عشرات المرضى، إلى جانب تجهيز ثلاث حالات لإجراء عمليات جراحية متوسطة، وإدخال أربع حالات إلى قسم العناية المركزة، بالإضافة إلى تحويل طفلتين إلى حضانة الخدج لتلقي الرعاية اللازمة".

وبحسب القدرة: "شهدت العيادات الخارجية لمستشفى الهلال الأحمر الميداني إقبالًا كبيرًا، حيث حصل المرضى على الاستشارات الطبية والعلاج المجاني، ما يعكس الحاجة الملحة إلى هذه الخدمات الصحية في القطاع".

ويأتي افتتاح المستشفى في إطار الجهود الإغاثية لدعم القطاع الصحي في غزة، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة وسط استمرار الأزمة الإنسانية التي تعانيها المنطقة.

جدير ذكره أنه بين السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 والتاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2025، شنت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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