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إسرائيل تسمح لأول دفعة من المنازل المتنقلة “كرافانات” بدخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الخميس 20 فبراير 2025 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسمح لأول دفعة من المنازل المتنقلة “كرافانات” بدخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم



القاهرة/سما/

أفاد إعلام مصري، الخميس، بعبور أول دفعة منازل متنقلة “كرافانات” من معبر رفح الحدودي إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة الذي دمره الجيش الإسرائيلي في حرب الإبادة التي بدأها في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023
وقالت قناة “القاهرة الإخبارية” إن أول دفعة من المنازل المتنقلة عبرت إلى معبر كرم أبو سالم، وأن اليوم سيشهد دخول “جرافة مع 15 منزلا متنقلا بواسطة 5 شاحنات”، دون مزيد من التفاصيل.
وبثت القناة مشاهد متلفزة تابعتها الأناضول، تظهر شاحنات تحمل معدات منازل متنقلة تتحرك من معبر رفح الحدودي صوب معبر “كرم أبو سالم” الذي يقع تحت سيطرة إسرائيل.

وكانت المنازل المتنقلة إحدى أبرز المساعدات الإغاثية التي رفضت إسرائيل إدخالها للقطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس”، قبل أن يتدخل الوسطاء لإنفاذ الاتفاق.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون ثان الماضي 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير، نجح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى على 3 مراحل كل مرحلة مدتها 42 يوما.

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