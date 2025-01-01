الصناعات الدفاعية الأوزبكية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض آيدكس 2025

أبوظبي/سما/

تشارك وكالة الصناعات الدفاعية لجمهورية أوزبكستان في معرض آيدكس 2025، الحدث الدفاعي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والذي يُقام حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض .

وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي أوزبكستان لتعزيز حضورها في قطاع الصناعات الدفاعية العالمي، حيث تعرض الوكالة أحدث التقنيات والمعدات الدفاعية التي تم تطويرها وفقًا لأعلى المعايير الدولية. كما تسلط الضوء على القدرات التصنيعية المتقدمة والابتكارات التكنولوجية التي تعزز جاهزية القوات المسلحة وتعزز التعاون العسكري مع الدول الشريكة.

وبهذه المناسبة، قال السيد نازار خاكييف المسؤول في وكالة الصناعات الدفاعية الأوزبكية في حديث ل ( آيريس ميديا ) " : تمثل مشاركتنا في معرض آيدكس 2025 فرصة استراتيجية لتقديم أحدث إنجازاتنا في قطاع الدفاع، وبناء شراكات جديدة مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة في دولة الامارات ومنطقة الخليج العربية والعديد من دول العالم.

وقال السيد نازار " ان وكالة الصناعات الدفاعية الأوزبكية لديها اتفاقيات تعاون مع مجموعة توازن ومجموعة إيدج، الرائدتان فيقطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات، مشيرا الى ان هذا التعاونيهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات التصنيع العسكري، ونقلالتكنولوجيا، وتطوير حلول دفاعية متقدمة، بما يسهم في تعزيزالقدرات الدفاعية لكلا البلدين.

واوضح ان الاتفاقية سوف تركز على البحث والتطوير المشترك،وتبادل الخبرات في مجالات الأنظمة الدفاعية، والطائرات المسيرة،والمركبات العسكرية المدرعة، والتقنيات السيبرانية.

وأكد على أهمية هذه الخطوة في دعم الابتكار في مجال الصناعاتالدفاعية، كما أعرب عن تطلع أوزبكستان للاستفادة من الخبراتالإماراتية الرائدة في قطاع الدفاع، والتقنيات المتطورة التي تقدمهاتوازن وإيدج، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة كبيرة نحوتعزيز الصناعات الدفاعية الأوزبكية.

ومن المتوقع أن يشهد هذا التعاون مشروعات مشتركة في مجالاتالدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التبادلالتجاري والاستثماري بين البلدين في هذا القطاع الحيوي .

وأضاف السيد نازار "نحن نؤمن بأهمية التعاون الدولي في تطوير الحلول الدفاعية المتقدمة التي تواكب التحديات الأمنية المتزايدة."

ويشهد جناح أوزبكستان اهتمامًا واسعًا من قبل المسؤولين العسكريين وصناع القرار، حيث ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف الإمكانات الكبيرة للصناعات الدفاعية الأوزبكية ومدى توافقها مع احتياجات الأسواق العالمية.

ويضم جناح وكالة الصناعات الدفاعية الأوزبكية مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المعدات العسكرية والبنادق والرشاشات، وأنظمة الدفاع الجوي، والمعدات التكتيكية المتطورة، والتقنيات الحديثة في مجال الدفاع. كما تقدم الوكالة حلولًا متطورة في مجالات الأمن السيبراني، وأنظمة الاتصالات، والمحاكاة والتدريب العسكري، والتي تعكس التقدم السريع في قطاع الدفاع الأوزبكي.