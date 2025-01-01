الاحتلال ينفذ اعتقالات في الضفة

رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، أكثر من 20 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل واعتقلت 10 مواطنين هم: الأسير المحرر صهيب قفيشة من حي أم الدالية، وموسى أبو تركي من جبل كرباج جنوب المدينة، ومحمد مازن خليل جرادات من بلدة سعير، والمحرر هشام نعيم خليل جرادات، وجميل أبو هشهش من مخيم الفوار، ومن بلدة الظاهرية اعتقلت المواطنة دليلدة سامي الوعي، وسيف زياد الوريدات، ومن بلدة دورا اعتقلت أيوب باسم غنام، ورشيد محمد الخواطرة، وإبراهيم يوسف اسليمية من بلدة إذنا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محافظة نابلس واعتقلت خمسة مواطنين بينهم سيدة هم: سلوم جودة، وعبد القادر محمد عبد الله أبو كشك، وصلاح جويد ناصر عطيوي، وغسان رياض اشتيوي وزوجته.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم هم: الشقيقان ضرار محمد عمران صلاح (43 عاما)، وعبد المنعم (41 عاما)، وزياد عبد الله عيسى (37 عاما)، وحسام الدين محمد شحادة صلاح (19 عاما)، وعلي عيسى أبو غليون (60 عاما) ونجله قصي (33 عاما).

ومن رام الله اعتقلت 3 مواطنين هم: نجيب مفارجة وحمزة دار موسى والطالب في جامعة بيرزيت علي مشهور.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وقيس كمال سوالمة من وادي الفارعة جنوب طوباس.