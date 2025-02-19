الأمن السوري يلقي القبض على مجموعات متورطة في تهريب وبيع السلاح لحزب الله

دمشق/ وكالات/
أفادت وكالة “سانا” نقلا عن محافظة ريف دمشق بأنه بعد المتابعة والتحري ألقى الأمن العام القبض على مجموعات متورطة في تهريب وبيع السلاح لحزب الله اللبناني في منطقة القطيفة بريف دمشق.
وبعد انسحاب الجيش السوري من ثكناته ومواقعه العسكرية وسقوط النظام السوري في 8 ديسمبر 2024 انتشرت ظاهرة سرقة السلاح من قبل أهالي المناطق المجاورة للمناطق العسكرية وتهريبه وبيعه في لبنان.
وقبل حوالي 3 أسابيع أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط شحنة أسلحة مهربة كانت في طريقها إلى “حزب الله” عبر منطقة سرغايا في ريف دمشق.