ترامب أمام تعقيدات تجعل طريقه غير يسير..

الكاتب: سنية الحسيني:

ترتفع الترجيحات بقرب لقاء الرئيسين الأميركي والروسي في الرياض، قبل نهاية الشهر الجاري، وبداية شهر رمضان، في أعقاب الإعلان عن نجاح المحادثات التي عقدت قبل يومين في المملكة العربية السعودية بين وفدي البلدين، وبحضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وتركز تلك التحركات الدبلوماسية الجارية على العلاقات الروسية الأميركية بشكل عام وحل الأزمة الأوكرانية بشكل خاص. بعد مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أكد ترامب على أن اتفاقاً قد جرى مع نظيره الروسي حول بدء المفاوضات بين البلدين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلعب دوراً في تلك المفاوضات. ورحبت السعودية، يوم الجمعة الماضي، بفكرة عقد قمة بين الزعيمين، فوق أراضيها، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم. فلماذا اختار ترامب السعودية كنقطة انطلاق لتحقيق سياسة إدارته الخارجية، والتي دشنها بالتفاهم مع روسيا؟

ينسجم اختيار ترامب للسعودية كنقطة انطلاق لتحقيق سياسته وأهدافه الخارجية مع تطلعات المملكة وأهدافها. تتبنى السعودية سياسة الانفتاح منذ أعوام، والتي انعكست من خلال سياساتها الداخلية وميلها لاستضافة القمم الدولية، ولعب دور الوسيط، وخفض التوترات. وتعمل المملكة على إنجاح مشروعها الاقتصادي ٢٠٣٠، الذي يبني اقتصاداً يجذب الاستثمارات الخارجية، ولا يعتمد على النفط. وبشكل موازٍ ومتناسب، اعتمدت الرياض سياسة تنويع الحلفاء، وعدم الاعتماد فقط على الحليف الأميركي، في ظل تخلي إدارة ترامب خلال حقبته السابقة عن دعم المملكة خلال الهجمات التي وقعت على منشآتها النفطية في العام ٢٠١٩، ووقوف إدارة بايدن في بداية عهدها ضد المملكة. فنسجت المملكة علاقات اقتصادية وعسكرية مع الصين وروسيا والهند ودول صاعدة، في إطار تلك السياسة المنفتحة، وتصالحت مع دول الإقليم وعلى رأسها إيران، بهدف خفض التوترات فيه. كما تطورت علاقة المملكة بالصين في اطار تركيز اقتصادي، ومع روسيا في ظل تنسيق مصادر الطاقة ضمن منظمة أوبك بلس، خصوصاً خلال الحرب الروسية الأوكرانية. ولعبت السعودية دوراً مهماً في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن نجحت في إضفاء الحيادية على مواقفها، فنسجت علاقات متوازنة بين البلدين، حيث كان للمملكة دور مهم في مفاوضات تبادل الأسرى في العام ٢٠٢٢ وبعدها.

إن اختيار ترامب للسعودية لكي يبدأ منها تنفيذ سياساته الخارجية يستند إلى قناعته بأهميتها لتحقيق ذلك. لم يُخفِ ترامب شروطه بجعل المملكة واجهة زيارته الأولى، إن وافقت على استثمار أموال طائلة في الولايات المتحدة، وهو شرط مشابه وضعه على المملكة في ولايته السابقة. كما ترتبط المملكة بهدف ترامب الأكبر المتعلق بزيادة إنتاج بلده للنفط، في ظل مكانة أهمية السعودية كمصدر أول للنفط الخام في العالم، ومكانتها في منظمة أوبك بلس. دعا ترامب السعودية ودول أوبك بلس إلى خفض أسعار النفط، لأسباب داخلية اقتصادية أميركية، حيث أن روسيا من أهم هذه الدول، وربط ذلك بشكل مباشر بوقف الحرب في أوكرانيا. كما أن التفاهم مع روسيا يعد أولوية في تحقيق سياسات ترامب الاقتصادية الخارجية، انطلاقاً من مكانتها كمصدر هام مصدر للطاقة، والحاجة لتقويض أو اضعاف شراكتها مع الصين، القطب الصاعد والمنافس الاقتصادي الأخطر للولايات المتحدة. ولعل المكانة الحيادية التي نجحت الرياض في ترسيخها خلال السنوات الثلاث للحرب الروسية الأوكرانية، جعلتها المفضلة عن دول أخرى أيضاً، فتتهم المجر على سبيل المثال بميلها تجاه روسيا على حساب أوكرانيا. كما أن للسعودية مكانة سياسية مؤثرة في المنطقة في اطار ملف حل القضية الفلسطينية، مفتاح السلم والحرب في المنطقة.

ورغم ذلك يبدو أن الطريق أمام ترامب في تحقيق مخططاته تجاه المملكة ليس يسيراً، وأكثر تعقيداً بكثير من حقبة حكمه السابقة. وضعت السعودية خلال السنوات الماضية قاعدة للتعامل مع الولايات المتحدة محكومة بمصالحها، فلم توافق على طلب بايدن بخفض أسعار النفط، في بداية الحرب الروسية الأوكرانية وليس من المتوقع أن تستجيب له الآن. وبدأت المملكة بعلاقات تصالحية مع جميع دول المنطقة، بما فيها إيران، الأمر الذي يتعارض مع المعادلات التي عملت الولايات المتحدة على إرسائها في الإقليم، والتي تتعلق بإسرائيل والتطبيع. كما كان موقف المملكة جلياً تجاه تهجير السكان من غزة وحل القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتناقض تماماً مع تصريحات ودعوات ترامب. وهنا تبدو معضلة سياسات ترامب غير المنسجمة مع الموقف السعودي، والتي تهدف إلى عقد اتفاقيات التطبيع، بينما تتنكر لحل القضية الفلسطينية، في تناقض واضح مع توجهات جميع دول المنطقة، وليس فقط السعودية. كما أن موقف ترامب من أوكرانيا، بالتخلي عنها، بعد كل التضحيات التي تكبدتها، في حربها ضد روسيا، يشير صراحة بإمكانية تخلي ترامب عن حلفاء الولايات المتحدة. اعتبر ترامب أن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي أمر غير واقعي، ودعاها لعدم توقع عودة الواقع الميداني في أوكرانيا إلى ما قبل عام ٢٠١٤، أي بقبول التخلي عن أراضيها. وجاء موقف ترامب من دول التحالف الغربي، بفرض حل للقضية الأوكرانية من طرف واحد مثيراً للاستغراب، حيث أن الولايات المتحدة هي من أرغم دول الاتحاد الأوروبي والناتو على تبني سياسات متشددة مع روسيا وداعمة بقوة لأوكرانيا، الأمر الذي شجع الأخيرة وسمح لها بالبقاء في المعركة حتى الآن. إن الدول الغربية هي العمود الفقري الذي دعم قوة ومكانة الولايات المتحدة كقطب عالمي أحادي، وهي التي ساعدت مخططاتها لمواجهة روسيا وإضعافها عبر الحرب في أوكرانيا. وتواجه دول الاتحاد الأوروبي والناتو اليوم معضلة تخلي الولايات المتحدة عنها، والتي تظهر من خلال توجهات إدارة ترامب تجاه الناتو، وفي فرض حل للأزمة الأوكرانية بشكل منفرد عن حلفائه، الذين سيتأثرون مباشرة بنتائج ذلك الحل.