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المقاومة الفلسطينية تسلّم جثامين 4 محتجزين اسرائيليين في خانيونس جنوب قطاع غزة..

الخميس 20 فبراير 2025 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الفلسطينية تسلّم جثامين 4 محتجزين اسرائيليين في خانيونس جنوب قطاع غزة..



غزة / سما/
تسلمت طواقم الصليب الأحمر ضمن عملية التبادل السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة اليوم الخميس، جثامين 4 أسرى اسرائيليين قتلوا بقصف اسرائيلي خلال احتجازهم في القطاع.
ووقعت مندوبة الصليب الاحمر على ورقة استلام جثث الاسرى المحتجزين الأربعة.

ووضعت المقاومة في منصة تسليم جثامين الأسرى لافتة "عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت".

وقال جيش الاحتلال إن عملية التعرف على الجثث قد تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة.

ومن المقرر بعد ذلك نقل الجثث بمركبات تابعة لجيش الاحتلال، برفقة مركبات الشرطة، إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير.

وقالت مصادر عبرية إنه سيتم استقبال جثث المحتجزين في اسرائيل بمراسم عسكرية.

 

 

وكان أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة مساء الاربعاء، إنه في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، سيتم تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس والذين كانوا جميعاً على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل متعمد.

 

 

القسام تسلّم جثامين 4 محتجزين اسرائيليين
القسام تسلّم جثامين 4 محتجزين اسرائيليين
القسام تسلّم جثامين 4 محتجزين اسرائيليين
القسام تسلّم جثامين 4 محتجزين اسرائيليين
القسام تسلّم جثامين 4 محتجزين اسرائيليين
القسام تسلّم جثامين 4 محتجزين اسرائيليين

 

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