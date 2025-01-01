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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 20 فبراير 2025 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، ارتقاء شهداء في قطاع غزة وانتشال جثامين، وهدم جرافات الاحتلال منازل في رفح، واغتيال 3 شبان في مخيم الفارعة واختطاف جثامينهم.

وفيما يلي أبرز العناوين:


"الحياة الجديدة":

مركزية فتح: شعبنا سينهي أوهام اليمين الإسرائيلي المتطرف بتهجيره من أرض وطنه

مساء ثقيل وثلاثة شهداء في مخيم الفارعة

الرئيس يرحب بتصريحات رئيس دولة الإمارات الرافضة لتهجير شعبنا

أبو ردينة: نحذر من الحرب الشاملة على شمال الضفة وغزة التي لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد

مخيم جنين.. شهر العدوان الأول ينتهي بمهاجمة النازحين

السيسي وسانشيز يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من غزة

232 منظمة تدعو لوقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل

 "الأيام":

الاحتلال يغتال 3 شبان في مخيم الفارعة ويختطف جثامينهم

منع سكان مخيم جنين من العودة إليه وهدم منازل في مخيم طولكرم

4 شهداء في القطاع وانتشال جثمانين وجرافات الاحتلال تهدم منازل في رفح

المنخفض القطبي يصل البلاد اليوم ويتواصل 6 أيام، وتوقع ثلوج الأحد

لبنان: شهيد بقصف إسرائيلي في الجنوب والجيش يعلن انتشاره في البلدات الحدودية

"القدس":
منع أهالي مخيم جنين من العودة

شهيدان شرق رفح وانتشال 6 جثامين

3 شهداء في مخيم الفارعة

إسرائيل تتسلم اليوم 4 جثامين

قمة الرياض تعقد غداً

إطلاق حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

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