ترامب : الاقتراح المصري حول غزة لم يقدم الي حتى الان وما أريده هو تحقيق السلام ..

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، حول الاقتراح المصري المتضمن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير السكان من القطاع: "إنه لم يره".

وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين على متن الطائرة ردًا على سؤالهم: "هل تجد الاقتراح المصري بشأن إعادة إعمار غزة مقبولًا؟" ليقول لهم باختصار: "لم أره... لم أره".

وتعمل مصر على تطوير خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع، وذلك ردًا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإخلاء غزة حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليها.

ويتضمن المقترح المصري إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.

يهاجم زيلينسكي مجددا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تسعى لإحلال السلام في العالم، مشددًا على أنه لا بد من الوصول إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أكد "ترامب"، خلال كلمته في قمة الأولوية التي تنظمها "مبادرة مستقبل الاستثمار"، اليوم الخميس، أنه تحدث مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل الوصول إلى سلام، موجهًا الشكر إلى ولي العهد السعودي على استضافة محادثات السلام حول أوكرانيا.

وهاجم ترامب نظيره الأوكراني قائلًا: "زيلينسكي نجح في التلاعب ببايدن وإدارته، كما أنه كان بإمكانه الحضور إلى المحادثات مع روسيا لو أراد ذلك، ولا بد من الوصول إلى وقف نار في أوكرانيا وإحلال السلام في الشرق الأوسط".

زيلينسكي الممثل

ووصف الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني زيلينسكي بـ"الممثل"، إذ إنه استطاع أنَّ يقنع بايدن بإنفاق المليارات في حرب لن ينتصر بها لدرجة أن واشنطن أنفقت 350 مليار دولار على الحرب الأوكرانية.

وأكد ترامب أنَّ إدارته لديها الرغبة في إعادة الاستقرار إلى أوروبا وعلى القارة العجوز مواجهة قضية المهاجرين بذكاء أكبر.

وتطرق في حديثه عن قدرته على إنهاء الحرب في قطاع غزة، فيما أشار إلى أنه معني بإعادة جميع المحتجزين.

فشل إدارة بايدن

وانتقد الرئيس الأمريكي سلفه الديمقراطي جو بايدن لأن إدارته كانت تفتقر للكفاءة، زاعمًا أن بايدن أهدر الأموال الأمريكية بشكل غير مسبوق

فيما أكد أن إدارته الحالية تقوم بعملية إصلاحية كبيرة لوقف هدر أموال الأمريكيين التي تحولت لأرقام مفزعة.

وأوضح ترامب، أنَّ أول مهمة سيقوم بها هي التخلص من المجرمين -إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين- الذين سمح لهم بايدن بالقدوم إلى الولايات المتحدة.

الداخل الأمريكي

وفي سياق ما ينفذه من إجراءات بالداخل الأمريكي، قال إنَّ العصر الذهبي لأمريكا بدأ خصوصًا بعد خوضه الانتخابات الرئاسية وفوزه بها، معتبرًا أنها الأهم منذ 134 عامًا.

وأضاف "ترامب" أنَّ إدارته ستعمل على مواجهة الفساد والتضخم في الولايات المتحدة، ويرى أنَّ عجلة الاقتصاد الأمريكي عادت للدوران مرة أخرى منذ انتخابه، وأن أمريكا تحت إدارته هي المكان الأفضل للاستثمار.

ملء الاحتياطي النفطي

وأكد ترامب أنَّ إدارته الجديدة ستملأ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بسرعة، مشيرًا إلى أنه من المقرر خفض الضرائب على المنتجين المحليين للنفط والغاز، وفرض رسوم جمركية على السيارات وأشباه الموصلات والرقائق والأدوية وربما الأخشاب قريبًا.