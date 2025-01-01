وقف إطلاق النار: المقاومة تسلم جثامين 4 اسرائيليين مع استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة

غزة /سما/

تسلم المقاومة الفلسطينة من خان يونس جثامين اربعة من أسرى الاحتلال الذين قتلوا في غارات إسرائيل خلال الحرب على غزة.

ومن المقرر تسليم جثامين امرأة وطفليها كانت أسرتهم كتائب المجاهدين ومواطن اسرائيلي محتجز لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وتستكمل عملية التبادل السبت بتسليم ستة أسرى اسرائيليين احياءً مقابل مئات الاسرى من الضفة وغزة بينهم ٤٧ اسير من صفقة شاليط.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف التهدئة واطلقت الآليات العسكرية النيران جنوب وشرق مدينة رفح ما اسفر عن استشهاد طفل .

وقالت لجنة الطواريء برفح ان عشرون مواطنا استشهدوا خلال وقف اطلاق النار في رفح وحدها.

وجدد جيش الاحتلال اطلاق النار شرق خان يونس ايضا.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي القطاع سبعة شهداء ستة منهم إنتشال،وشهيد جديد إضافة إلى ١٣ اصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٢٩١ شهيد و ١١١٧٢٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .