  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقف إطلاق النار: المقاومة تسلم جثامين 4 اسرائيليين مع استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة

الخميس 20 فبراير 2025 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقف إطلاق النار: المقاومة تسلم جثامين 4 اسرائيليين مع استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة



غزة /سما/

تسلم المقاومة الفلسطينة من خان يونس جثامين اربعة من أسرى الاحتلال الذين قتلوا في غارات إسرائيل خلال الحرب على غزة.

ومن المقرر تسليم جثامين امرأة وطفليها كانت أسرتهم كتائب المجاهدين ومواطن اسرائيلي محتجز لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وتستكمل عملية التبادل السبت بتسليم ستة أسرى اسرائيليين احياءً مقابل مئات الاسرى من الضفة وغزة بينهم ٤٧ اسير من صفقة شاليط.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف التهدئة واطلقت الآليات العسكرية النيران جنوب وشرق مدينة رفح ما اسفر عن استشهاد طفل .

وقالت لجنة الطواريء برفح ان عشرون مواطنا استشهدوا خلال وقف اطلاق النار في رفح وحدها.

وجدد جيش الاحتلال اطلاق النار شرق خان يونس ايضا.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي القطاع سبعة شهداء ستة منهم إنتشال،وشهيد جديد إضافة إلى ١٣ اصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٢٩١ شهيد و ١١١٧٢٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .

الأكثر قراءة اليوم

معتقل سدي تيمان..هكذا اعتدى جنود الاحتلال بوحشية على اسير من غزة واعتدوا عليه جنسيا..

قمة ثمانية في الرياض الجمعة لمناقشة "خطة عربية" رفضا لخطة ترامب حول غزة

الخطة المصرية لاعمار غزة : العالم العربي والاتحاد الأوروبي يستعدان لليوم التالي

نتنياهو يدعي الفضل لنفسه بإطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين السبت المقبل: حماس تخشى استئناف الحرب..

“ليست خطيرة ولا تعكس نية الإضرار بالاتفاق”.. إسرائيل تزعم رصد “خروقات” مصرية لمعاهدة السلام بين البلدين

خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي .. رئيس الامارات يرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

السيسي يدعو لدعم خطة إعمار غزة دون تهجير سكانها واستمرار الاونروا ..إسبانيا تعتبر خطة ترامب بشأن القطاع “غير أخلاقية”

الأخبار الرئيسية

ترامب : الاقتراح المصري حول غزة لم يقدم الي حتى الان وما أريده هو تحقيق السلام ..

هدنة غزة»: «نزع سلاح حماس

قمة ثمانية في الرياض الجمعة لمناقشة "خطة عربية" رفضا لخطة ترامب حول غزة

الكشف عن بنود سرية في صفقة تبادل الاسرى ..

c6102e81-b416-4482-9b3e-66c8578b9f93

طوباس: 3 شهداء في مخيم الفارعة والاحتلال يحتجز جثامينهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية