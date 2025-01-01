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اللواء باقري: إذا تمّ الاعتداء على إيران فإنّ المنطقة برمتها لن تشهد الهدوء

الخميس 20 فبراير 2025 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء باقري: إذا تمّ الاعتداء على إيران فإنّ المنطقة برمتها لن تشهد الهدوء



طهران / وكالات /

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، أنّ إيران لا تريد أي مواجهة في المنطقة، لكن إذا تمّ الاعتداء عليها فإنّ المنطقة برمتها لن تشهد الهدوء.

وقال باقري، يوم الأبعاء، رداً على التهديدات الخارجية، إنّ الرد الإيراني على الاعتداءات عليها سيكون أكبر كثيراً من المرات السابقة، ولن يقتصر على الكيان الإسرائيلي.

وأضاف أن "أمن كل من يوفر الأجواء والقواعد العسكرية للكيان الإسرائيلية سيتعرض للخطر".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنّ "الكيان الإسرائيلي يعلم بقدرات إيران، وإذا ارتكب أي خطأ فسيدفع ثمناً باهظاً".

وسبق أن أعلن قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد أمير علي حاجي زاده، أنّ عملية "الوعد الصادق 3" ستنفَّذ حتماً، في الوقت الملائم، معبراً عن كونها تمثّل "فرصة مهمة يجب ألا نخسرها ببساطة".

وتوعّد بأنّه "إذا نفذ الأعداء تهديداتهم ضد إيران فستشتعل المنطقة بأكملها، ولا يمكن لهم مواجهة تبعات ذلك، لأنهم لن يريدوا الحرب مع إيران".

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