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طقس فلسطين : منخفض قطبي يصل البلاد اليوم

الخميس 20 فبراير 2025 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : منخفض قطبي يصل البلاد اليوم



رام الله/سما/

 تتعرض البلاد اليوم لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة.

وتتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام حيث تكون الأجواء باردة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا, الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وشديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر مائج.

الجمعة 21/02/2025: يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد ويطرأ انخفاض اخرعلى درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية وتسقط بإذن الله تعالى أمطار متفرقة بين الحين والاخر على مختلف المناطق ، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج .

السبت 22/02/2025: يستمر الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وفي ساعات الليل المتأخر يتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

الاحد 23/02/2025: يستمر الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط الامطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية ، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج .

تحذر الارصاد الجوية المواطنين خلال تاثير المنخفض الجوي على البلاد من خطر:

1-شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها احياناً الى 60 كم/الساعة.

2. -تدني مدى الرؤية الافقية.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4 - تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

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