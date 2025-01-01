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الكشف عن بنود سرية في صفقة تبادل الاسرى ..

الأربعاء 19 فبراير 2025 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن بنود سرية في صفقة تبادل الاسرى ..



القدس المحتلة/سما/

كشف محلل إسرائيلي مساء يوم الأربعاء، تفاصيل "سرية" في صفقة الدوحة حول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن في غزة.

ووفقا لقناة " i24" العبرية، فإنه من بين 1000 من الغزيين الذين التزمت إسرائيل بالإفراج عنهم، في إطار المرحلة الأولى، هناك 500 تحددهم إسرائيل و500 آخرين تحددهم "حماس".

وأشارت، إلى أن المفرج عنهم يشملون "مطلقي قذائف خلال جولات قتال سابقة، حافري الأنفاق وموظفين من إدارة حماس ونشطاء آخرين".

وأضافت القناة العبرية، أنه "وفقا للاتفاق من المتوقع أن تقوم إسرائيل بالإفراج عن نساء وإطفال اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، بينهم امرأة شاركت باحتجاز أسرى إسرائيليين وسيفرج عن حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان".

ورد المستوى السياسي الإسرائيلي على هذا الكشف قائلا إن "حماس بالفعل تختار الـ500 من الغزيين الذين سيفرج عنهم، لكنها تختارهم لكنها تختارهم من خلال قائمة تسلمها إسرائيل لها وجرى فحصها من قبلنا ".

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