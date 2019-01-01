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ترامب يصف زيلينسكي بأنه ديكتاتور ويتهمه بجر الولايات المتحدة الى حرب لا يمكن الفوز بها

الأربعاء 19 فبراير 2025 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يصف زيلينسكي بأنه ديكتاتور ويتهمه بجر الولايات المتحدة الى حرب لا يمكن الفوز بها



واشنطن / وكالات /

وصف دونالد ترامب الأربعاء فولوديمير زيلينسكي بأنه “ديكتاتور من دون انتخابات”، بعدما رفض الرئيس الأوكراني الانتقادات التي وجهها إليه الرئيس الأميركي الثلاثاء.
وقدّمت الولايات المتحدة تمويلا وأسلحة لأوكرانيا، لكن ترامب بدأ محادثات مع موسكو، في تحول مفاجئ في السياسة الأميركية منذ وصول الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال “ديكتاتور من دون انتخابات. على زيلينسكي ان يتنحى سريعا وإلا لن يبقى له بلد”.
ولا يتطلّب القانون الأوكراني إجراء انتخابات أثناء الحرب.
وعقد ترامب الثلاثاء مؤتمرا صحافيا انتقد فيه زيلينسكي وكرر العديد من روايات قدمها الكرملين حول الصراع ودعا إلى إنهاء الحرب.
من جهته، اعتبر زيلينسكي أن دونالد ترامب “يعيش في مساحة من التضليل” بما في ذلك القاء ترامب اللوم على كييف في “بدء” الحرب وتكرار تساؤلات الكرملين حول شرعية زيلينسكي.
وقال ترامب على تروث سوشال متحدثا عن زيلينسكي “هو يرفض إجراء انتخابات، وحصل على نسبة تأييد منخفضة للغاية في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والأمر الوحيد الذي كان يجيده هو التلاعب بجو بايدن”.
وأضاف “في غضون ذلك، نحن نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأن لا أحد يستطيع فعله سوى ترامب وإدارة ترامب”.
وانتُخب زيلينسكي عام 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، لكنه بقي رئيسا لأوكرانيا في ظل الأحكام العرفية التي فُرضت عقب الغزو الروسي.
وتراجعت شعبيته، لكن نسبة الأوكرانيين الذين يثقون به لم تنخفض عن 50 في المئة منذ بدء الحرب، وفق ما أظهرت بيانات لمعهد كييف الدولي لعلم الاجتماع.

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