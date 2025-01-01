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طوباس: 3 شهداء في مخيم الفارعة والاحتلال يحتجز جثامينهم

الأربعاء 19 فبراير 2025 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس: 3 شهداء في مخيم الفارعة والاحتلال يحتجز جثامينهم



طوباس/سما/

استشهد 3 مواطنين لم تعرف هويتهم بعد، مساء اليوم الأربعاء، بعد محاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وافادت مصادر أمنية، بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا عقب استهداف جيش الاحتلال للمنزل المحاصر بالرصاص والقذائف، وقام باختطاف جثامينهم.

وأفادت مصادر طبية لـ "وفا"، بأن طواقم الإسعاف دخلت المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال منه، وعثرت على أشلاء وآثار دماء داخله.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت منزلا في مخيم الفارعة بعد تسلل قوات خاصة إليه، ودفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم، كما استهدفت المنزل بقذائف الأنيرجا.

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