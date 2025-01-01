السيسي يدعو لدعم خطة إعمار غزة دون تهجير سكانها واستمرار الاونروا ..إسبانيا تعتبر خطة ترامب بشأن القطاع “غير أخلاقية”

القاهرة/ سما/

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، المجتمع الدولي لدعم خطة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مؤكدا موقف بلاده الثابت الداعي لضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في مدريد، وفق ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدأ سريان الاتفاق في 19 يناير الماضي، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء المرحلة الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وقال الرئيس المصري، في المؤتمر إن “على المجتمع الدولي دعم خطة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني”، مشددا على “ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة” .

وقال ان لا بديل عن الاونروا ويجب تمكينها من تقديم خدماتها للفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها..

وفي هذا الشأن، من المقرر أن تستضيف القاهرة قمة عربية طارئة بشأن التطورات في فلسطين، في 4 مارس/ آذار المقبل بهدف “صياغة موقف عربي متماسك وصلب وقوي بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام، وتقديم طرح عربي عام يقابل هذا الطرح الأمريكي”، وفق ما ورد بيان للخارجية المصرية، الثلاثاء.

من جانبه، أكد رئيس وزراء إسبانيا “رفض التهجير القسري للفلسطينيين” من غزة مشيرا إلى أنه “يتعارض مع القانون الدولي”، وفق المصدر ذاته.

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه بأنها “غير أخلاقية”.

حديث سانشيز جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب اجتماعهما في العاصمة مدريد، حيث يقوم الأخير بزيارة رسمية إلى إسبانيا.

وقال سانشيز في معرض حديثه عن خطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة: “هذا غير أخلاقي ويتعارض مع القانون الدولي، غزة ملك للفلسطينيين وهي جزء من دولة فلسطين المستقبلية”.

وأكد سانشيز أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سيكون لها “تأثير مزعزع للاستقرار إقليميا وعالميا”.

وشدد على أن “دور أساسي” للدول العربية في غزة.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.