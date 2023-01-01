  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى وهدم منازل في استمرار للخروقات الاسرائيلية في قطاع غزة

الأربعاء 19 فبراير 2025 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى وهدم منازل في استمرار للخروقات الاسرائيلية في قطاع غزة



غزة / سما/

استشهد مواطن واصيبت اعداد اخرى في استمرار الخروقات الاسرائيلية في اليوم ٣١ من وقف إطلاق النار.
واستشهد الطفل محمود أبو زكار برصاص قوات الاحتلال بمنطقة المطار شرقي رفح
وهدمت قوات الاحتلال ستة منازل تعود لعائلة قشطة بالقرب من الكراج الشرقي وسط مدينة رفح.
وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال رفات شهيدين أب ونجله من عائلة عابدين كانا قد فقدا في أغسطس من العام الماضي بتل السلطان غرب مدينة رفح
وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مستشفيات قطاع غزة ستة شهداء ( 2 شهداء إنتشال،1 شهيد متأثر بجراحه،3 شهداء جدد) و 11 اصابة،خلال 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 48,297 شهيدا و111,733 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

الأكثر قراءة اليوم

مصر تجدد طرح خطة اليوم الثاني للحرب وهذا ما تطلبه القيادة الفلسطينية..

"سويسرا" تقرر وقف تمويل الأونروا..

مشاروات مصرية أوروبية لتشكيل إدارة لقطاع غزة وحماس تبدي مرونة

انتهاء جلسات القاهرة بـ"نجاح".. وبدء دخول الكرفانات والآليات الثقيلة للقطاع (شاهد)

الإفراج عن أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية السبت القادم

معتقل سدي تيمان..هكذا اعتدى جنود الاحتلال بوحشية على اسير من غزة واعتدوا عليه جنسيا..

القناة 12 : استعدادات لاستئناف القتال في غزة..

الأخبار الرئيسية

السيسي يدعو لدعم خطة إعمار غزة دون تهجير سكانها واستمرار الاونروا ..إسبانيا تعتبر خطة ترامب بشأن القطاع “غير أخلاقية”

نتنياهو يدعي الفضل لنفسه بإطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين السبت المقبل: حماس تخشى استئناف الحرب..

الخطة المصرية لاعمار غزة : العالم العربي والاتحاد الأوروبي يستعدان لليوم التالي

“ليست خطيرة ولا تعكس نية الإضرار بالاتفاق”.. إسرائيل تزعم رصد “خروقات” مصرية لمعاهدة السلام بين البلدين

خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي .. رئيس الامارات يرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية