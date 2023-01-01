شهداء وجرحى وهدم منازل في استمرار للخروقات الاسرائيلية في قطاع غزة

غزة / سما/

استشهد مواطن واصيبت اعداد اخرى في استمرار الخروقات الاسرائيلية في اليوم ٣١ من وقف إطلاق النار.

واستشهد الطفل محمود أبو زكار برصاص قوات الاحتلال بمنطقة المطار شرقي رفح

وهدمت قوات الاحتلال ستة منازل تعود لعائلة قشطة بالقرب من الكراج الشرقي وسط مدينة رفح.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال رفات شهيدين أب ونجله من عائلة عابدين كانا قد فقدا في أغسطس من العام الماضي بتل السلطان غرب مدينة رفح

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مستشفيات قطاع غزة ستة شهداء ( 2 شهداء إنتشال،1 شهيد متأثر بجراحه،3 شهداء جدد) و 11 اصابة،خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 48,297 شهيدا و111,733 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.