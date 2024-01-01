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مجموعة بنك فلسطين تتصدر قائمة الأكثر انفاقاً على المسؤولية المجتمعية لقطاع غزة

الأربعاء 19 فبراير 2025 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة بنك فلسطين تتصدر قائمة الأكثر انفاقاً على المسؤولية المجتمعية لقطاع غزة



رام الله/سما/

تَصدرت مجموعة بنك فلسطين قائمة الأكثر انفاقاً على المسؤولية المجتمعية العام الماضي بـ 4.3 مليون دولار وزعت على 53 مؤسسة مجتمعية، بحيث كان النصيب الأكبر منها لقطاع غزة للإغاثة والتعليم والصحة ورعاية الاطفال الأيتام.

ووفق تقرير رسمي فقد بلغ إجمالي المساهمة المجتمعية للقطاع المصرفي في فلسطين نحو 7.5 مليون دولار، تنفيذا للدور الوطني المطلوب من كل مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية بما يحقق النمو والارتقاء وتقديم الخدمات للقطاعات المجتمعية المختلفة.

وفيما يلي مساهمة البنوك المجتمعية في فلسطين خلال عام 2024 بالدولار بالتفاصيل لكل بنك على حدة:

مجموعة بنك فلسطين 4،306،947

البنك العربي 1،129،999

بنك الاردن 813،840

البنك الوطني 537،717

البنك الاسلامي العربي 408،521

بنك القدس 100،370

بنك الاستثمار الفلسطيني 84،000

بنك الاسكان 71،266

البنك الاسلامي الفلسطيي 59،200

البنك الاهلي الاردني 42،606

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