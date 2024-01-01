مجموعة بنك فلسطين تتصدر قائمة الأكثر انفاقاً على المسؤولية المجتمعية لقطاع غزة

تَصدرت مجموعة بنك فلسطين قائمة الأكثر انفاقاً على المسؤولية المجتمعية العام الماضي بـ 4.3 مليون دولار وزعت على 53 مؤسسة مجتمعية، بحيث كان النصيب الأكبر منها لقطاع غزة للإغاثة والتعليم والصحة ورعاية الاطفال الأيتام.
ووفق تقرير رسمي فقد بلغ إجمالي المساهمة المجتمعية للقطاع المصرفي في فلسطين نحو 7.5 مليون دولار، تنفيذا للدور الوطني المطلوب من كل مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية بما يحقق النمو والارتقاء وتقديم الخدمات للقطاعات المجتمعية المختلفة.
وفيما يلي مساهمة البنوك المجتمعية في فلسطين خلال عام 2024 بالدولار بالتفاصيل لكل بنك على حدة:
مجموعة بنك فلسطين 4،306،947
البنك العربي 1،129،999
بنك الاردن 813،840
البنك الوطني 537،717
البنك الاسلامي العربي 408،521
بنك القدس 100،370
بنك الاستثمار الفلسطيني 84،000
بنك الاسكان 71،266
البنك الاسلامي الفلسطيي 59،200
البنك الاهلي الاردني 42،606