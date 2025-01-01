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زعيم المعارضة الإسرائيلية : نتنياهو سيفشل صفقة الاسرى ولا يريد الانتقال للمرحلة الثانية..

الأربعاء 19 فبراير 2025 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم المعارضة الإسرائيلية : نتنياهو سيفشل صفقة الاسرى ولا يريد الانتقال للمرحلة الثانية..



القدس المحتلة/سما/

يواصل زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد" شن هجومه على حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.

ونقلت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" عن "لابيد": أن ️الحرب ليست هدفا إنما أداة لعملية سياسية وهذا ما لا يفهمه الائتلاف.

وتابع: قلقي الأكبر هو أن نمنع نحن المرحلة الثانية من الصفقة لا حماس.

وتابع: حماس لن توافق على المرحلة الثانية إذا كان الشرط الإسرائيلي هو نزع سلاحها وإزالتها من غزة، هذه ليست شروطًا لصفقة، بل هي وسيلة لعرقلتها، نحن بحاجة إلى إبرام الصفقة وإعادة الجميع، وهذا يتطلب وقف القتال.

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