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استشهاد طفل برصاص الاحتلال بمنطقة المطار شرق رفح

الأربعاء 19 فبراير 2025 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل برصاص الاحتلال بمنطقة المطار شرق رفح



غزة/سما/

أعلنت مصادر محلية، اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المطار شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المصادر، باستشهاد الطفل محمود إبراهيم أبو زكار (16 عامًا) متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المطار شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبين السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 والتاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2025، شنت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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