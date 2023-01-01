هدنة غزة : تقدم بملف الأسرى واستمرار الخروقات الإسرائيلية

غزة /سما/

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خرقها لملف وقف إطلاق النار في اليوم 31.

وادّت الخروقات إلى استشهاد اثنين من المواطنين برفح ووقوع عدة اصابات في الشجاعية وبيت حانون ورفح ايضا.

وحاصرت قوات الاحتلال عددا من المواطنين قرب دوار العودة وسط رفح ما اسفر عن استشهاد شخصين احداهما طفل فيما اصيب ثلاثة مواطنين خلال الأربع وعشرين ساعة الاخيرة.

وقصفت مسيّرة إسرائيلية مركبة في محيط البيدر على شارع الرشيد جنوبي غربي مدينة غزة واستهدفت آخر نفس الشارع شمال غربي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة دون اصابات.

وصباح اليوم أطلقت قوات الاحتلال النار على طول محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول سبعة شهداء ستة منهم إنتشال وشهيد جديد) و ثلاث عشر مصابا الى مشافي القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 48291 شهيد و111722 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023 م.

وغادرت الدفعة السادسة عشرة من المرضى قطاع غزة عبر معبر رفح وهي تضم العشرات منهم.

وفي سياق متصل أكدت حركة حماس استجابها لجهود الوسطاء وموافقتها إطلاق سراح اربعة جثامين لاسرائيليين يوم الخميس وستة أسرى احياء بينهم اثنان أسرا قبل عشر سنوات مقابل إطلاق سراح إسرائيل لنحو 800 معتقل فلسطيني بينهم 47 من أسرى صفقة شاليط الذين جرى اعادة اعتقالهم ومئات من المعتقلين بعد السابع من اكتوبر.