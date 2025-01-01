القناة 12 : استعدادات لاستئناف القتال في غزة..

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 12 العبرية مساء الثلاثاء، إن "إسرائيل والولايات المتحدة ستتخذان قرارا خلال 48 ساعة بشأن إرسال وفد تفاوضي إلى قطر بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "التزم بشأن المرحلة الثانية بنزع السلاح بغزة ورفض خطة نقل السيطرة من حماس للسلطة".



وأضافت أن "نتنياهو يطلب من الوزراء عدم تسريب أي شيء بهدف عدم الإضرار بهدف استعادة المحتجزين"، مؤكدة أن "هناك استعدادات لاستئناف القتال نظرا لصعوبة تقييم فرص نجاح المرحلة الثانية".

قبل ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "محادثات المرحلة الثانية مع حماس ستبدأ عند وصول المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إلى إسرائيل".

وأضافت أن "نتنياهو قرر بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية رسميا وأبلغ مجلس الوزراء المصغر بذلك".

وكانت انتهت جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطري والإسرائيلي والأميركي بنجاح في القاهرة، وفق ما كشف مصدر مصري مطلع لقناة القاهرة الإخبارية.



ولفت المصدر إلى "نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت المقبل وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار".



بدوره، أعلن القيادي في حركة "حماس" خليل الحية أن الحركة قرّرت تسليم 6 من الأسرى السبت، و4 من جثامين الأسرى الخميس المقبل.



وقال: "أثبتت حماس مع المقاومة جديتها في تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية، ونؤكد ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق من دون مماطلة".

وأضاف أن "العدو لا يزال يماطل ويتهرّب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية".



وختم: "جاهزون للانخراط الفوري بتطبيق بنود المرحلة الثانية وهي الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التوصّل إلى اتفاق مع "حماس" في القاهرة لتقديم موعد إطلاق سراح الأسرى.



وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "حماس" ستفرج عن ستة أسرى أحياء، بدلاً من ثلاثة فقط كان من المقرّر إطلاق سراحهم.



وذكر البيان أنه سيتم تسليم 4 جثث لأسرى يوم الخميس، تليها أربع جثث الأسبوع المقبل.

في وقت سابق، لفت وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل ستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بما يشمل مبادلة المحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.



وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس: "عقدنا مساء (الإثنين) اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني. قرّرنا بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. هذا سيحصل هذا الأسبوع".



وبموجب اتّفاق وقف اطلاق النار مع حركة "حماس"، كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن هذه المرحلة في الثالث من شباط/فبراير.