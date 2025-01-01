الطقس: سقوط أمطار متفرقة بدءا من ساعات الظهيرة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غد الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام حيث تكون الأجواء باردة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.

ويوم الجمعة، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية وتسقط بإذن الله تعالى أمطار متفرقة بين الحين والاخر على مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

والسبت: يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد تدريجياً خلال ساعات المساء والليل ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وفي ساعات الليل المتأخر يتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعتها الى 60 كم/الساعة، والبحر مائج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثير المنخفض الجوي على البلاد من شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الافقية، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق.